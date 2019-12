Thibaut De Smet wint Mollecross in Zarren

Thibaut De Smet heeft zaterdag de Mollecross in Zarren gewonnen. Een B-veldrit voor elite zonder contract en beloften die ook dienst deed als provinciaal kampioenschap. Bij de vrouwen was de overwinning voor Axelle Bellaert uit Stalhille.

Robin Alderweireld pakt in de Zarrense modder van bij de start het heft in handen. De 22-jarige elite zonder contract uit Veurne pakte vorig jaar de zege in de Mollecross en schreef dit seizoen al drie B-crossen op zijn naam. Hij slaat een klein kloofje, maar krijgt in de tweede ronde gezelschap van Thibaut De Smet. De belofte uit Waregem won vorige week nog in Moerkerke.

In de voorlaatste ronde moet Alderweireld De Smet laten gaan na mechanische problemen. De Smet, ook Belgisch beloftenkampioen in het duatlon, trekt door. Zijn voorsprong is nooit groter dan een handvol seconden, maar volstaat wel. Hij wint in Zarren voor Alderweireld en Wyseure.

De tweede plaats van Alderweireld levert hem wel de provinciale titel bij de eliterenners zonder contract op.

Bellaert wint bij vrouwen

Eerder op de dag pakt Axelle Bellaert uit Stalhille de West-Vlaamse kampioenentrui bij de vrouwen. De regerende Belgisch kampioene bij de beloften maakte in september de stap naar de elite en pakt er meteen solo de provinciale titel.

Duel bij junioren

Bij de junioren krijgen we een intens duel tussen eerstejaars Milan Kuypers en tweedejaars Alessio De Maere. Rondenlang geven de twee leiders elkaar geen duimbreed toe. Maar in de voorlaatste ronde slaat Kuypers toe. De Diksmuidenaar wint solo voor De Maere en Delaere.