Thiemen Ocket en Basil Dermaux vervoegen Volley Menen

Thiemen Ocket, 20-jarige Wingenenaar, komt over van Caruur Gent. Hij wordt de opvolger van Kobe Brems die na drie jaar Menen de omgekeerde beweging maakt. Thiemen startte met volleyballen bij Tievolley Tielt en trok daarna zes jaar naar de Topsportschool in Vilvoorde.

De voorbije twee jaar was hij bij Gent de doublure van clubmonument Tim Degruyter. In de gewonnen bekerfinale in het Sportpaleis droeg hij eind februari zijn steentje bij vanop de opslaglijn. Bij Volley Menen krijgt de Young Dragon onder de vleugels van Frank Depestele de kans om verder te groeien.

De 19-jarige Basil Dermaux komt over van Knack Roeselare, en komt in de plaats van Maxim Libert. Dermaux is momenteel als hoofdaanvaller met de Young Dragons (U20) aan de slag op het Europese kwalificatietoernooi in Kroatië. Voor de student industrieel ingenieur wordt de overstap naar Menen zijn kennismaking met het hoogste niveau.