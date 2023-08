Thierry Ambrose van KVO naar KVK

Thierry Ambrose blijft actief in de Jupiler Pro League. Na de degradatie van KV Oostende naar de Challenger Pro League, trekt hij nu naar KV Kortrijk. De Kerels staan laatste in de competitie met 0/9 en hadden nood aan vers bloed.

Na Abdoulaye Sissako (Zulte Waregem) maandag kondigen De Kerels dinsdag de komst van Thierry Ambrose (KV Oostende) aan.

De 26-jarige spits ondertekende in het Guldensporenstadion een contract tot juni 2027. Ambrose kreeg zijn opleiding bij Manchester City. Vervolgens speelde hij voor NAC Breda in de Eredivisie, Lens in de Ligue 2 en FC Metz in de Ligue 1. In de zomer van 2021 ruilde hij Frankrijk voor België, bij KV Oostende zou hij 15 keer scoren in 65 wedstrijden. Hij heeft een marktwaarde van 1,3 miljoen euro volgens het doorgaans betrouwbare Transfermarkt.