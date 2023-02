Thomas Tousseyn nieuwe voorzitter Cercle Brugge

Tousseyn was als jeugdspeler nog actief voor de Vereniging. Hij trad in 2013 als destijds jongste bestuurder toe tot de Raad van Bestuur en was de voorbije jaren nauw betrokken bij onder meer het stadiondossier en de overname door AS Monaco.

Hij vertegenwoordigde Cercle in het verleden in de Algemene Vergadering van de Pro League en doet dat momenteel nog steeds in de Algemene Vergadering van de Belgische voetbalbond (KBVB).

"Allergrootste eer"

Op professioneel vlak is Tousseyn actief aan de Universitaires Ziekenhuizen in Leuven als specialist in de Pathologische Ontleedkunde, waar hij diagnoses stelt van lymfeklierkanker en leukemie. "Als Cercle-supporter is het de allergrootste eer om Cercle te mogen vertegenwoordigen als voorzitter", zei Tousseyn in een reactie op de clubwebsite.

"Ik zou dan ook mijn medebestuurders, alle aandeelhouders van Cercle en AS Monaco willen danken voor het gestelde vertrouwen. Ook een bijzonder woord van dank aan alle medewerkers, vrijwilligers, VZW-leden en supporters met wie ik de afgelopen jaren samen mijn passie heb mogen beleven. Ik kijk ernaar uit om samen met jullie de krijtlijnen uit te tekenen voor een succesvolle toekomst voor ons geliefde Cercle. Ik plan verder te bouwen op wat ik leerde van Vincent (Goemaere, red.), Frans (Schotte, red.) en Paul (Vanhaecke, red.), de 3 Cercle-voorzitters met wie ik mocht samenwerken. Ik heb enorm veel vertrouwen in de competenties van het ganse team bij Cercle en ik zal er voor hen zijn, minimaal waar mogelijk, maximaal waar nodig."