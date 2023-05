Thorgan Hazard krijgt Red Court in Waregem

Op woensdag 31 mei wordt de eerste Red Court in West-Vlaanderen geopend. Net zoals elke Belgian Red Court wordt die opgedragen aan een speler, in Waregem is dat logischerwijs ex-smaakmaker Thorgan Hazard.

De Belgian Red Courts is een project waarin veertig voetbalterreintjes een opfrissing krijgen. Elke Red Court heeft een (ex-)Red Flame of (ex-)Rode Duivel als ambassadeur. Onder meer Jan Vertonghen heeft al een Red Court in Sint-Niklaas en Thomas Vermaelen en Femke Maes zijn ambassadeurs van de Red Court in Lokeren. De Red Court in Waregem is de vijfde in totaal.

Eerste Court in onze provincie

De Red Court van Thorgan Hazard is de eerste in West-Vlaanderen. Het terrein ligt tussen het oefencomplex van Essevee en Waregem Expo. Thorgan Hazard speelde van 2012 tot 2014 voor SV Zulte-Waregem en was in 90 wedstrijden goed voor 21 doelpunten en 29 assists. Bij Essevee won Hazard ook de Gouden Schoen in 2013.