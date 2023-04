Thorgan Hazard zoekt coaches voor Belgian Red Court in Waregem

Thorgan Hazard maakte tussen 2012 en 2014 furore als spelverdeler bij het SV Zulte Waregem dat in 2013 net naast de titel greep. Als klap op de vuurpijl kreeg hij in 2014 ook nog de ‘Gouden Schoen’.

Moderne mini-voetbaltempel

Hoewel Hazard afkomstig is van La Louvière en momenteel in Eindhoven bij PSV speelt, heeft Waregem een speciale plek in zijn hart veroverd. Net daarom neemt hij het ambassadeurschap van de Belgian Red Court op zich. Aan het sportcomplex van Essevee in Waregem opent binnen enkele maanden een moderne mini-voetbaltempel die jong en oud moet samenbrengen.

Twee voetbalgekke kandidaten

Thorgan Hazard en de nationale voetbalbond gaan nu op zoek naar twee voetbalgekke en tegelijk sociaal geëngageerde jongeren in Waregem om activiteiten op de Belgian Red Court te begeleiden. Zij gaan samen met coördinator Flor Coussement op vrijwillige basis aan de slag om de Red Court om te toveren tot een lokaal voetbalwalhalla die het gemeenschapsgevoel verder vergroot.

In overleg met de coördinator bespreken ze hoeveel tijd elke coach per week moet vrijhouden. De activiteiten zullen gericht zijn op zowel de algemene ontwikkeling van de deelnemers als de technische vaardigheden.