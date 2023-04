Tibo Vyvey maakt winnende comeback in lichte skiff

Roeier Tibo Vyvey heeft op de Memorial Paolo d'Aloja in het Italiaanse Piediluco de A-finale in de lichte skiff gewonnen. Het was zijn eerste competitie sinds juli vorig jaar.

De 22-jarige Bruggeling, de titelverdediger in Piediluco, legde de 2.000 meter af in 7:06.07. Hij haalde het nipt voor de Italiaan Matteo Tonelli (7:06.39). De Ier Hugh Moore (7:10.94) vervolledigde het podium. Vyvey vierde in Italië zijn comeback op de internationale scène na een lange revalidatie ten gevolge van een hersentrombose die hem in juli vorig jaar trof tijdens het WK voor beloften, ook in Italië.

In de dubbeltwee roeiden Aaron Andries en Tristan Vandenbussche zaterdag naar zilver. De wereld- en Europese kampioenen bij de beloften moesten alleen de Italianen Luca Rambaldi en Matteo Sartori voor zich dulden. Marlon Colpaert en Niels Van Zandweghe, in principe een lichte dubbeltwee, werden derde in de B-finale, goed voor de elfde plaats in de eindstand. De dubbelvier met Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn en Ruben Claeys eindigde in hun finale achter de twee enige tegenstanders, Europees kampioen Italië en Nederland.