Tielt: Derde wedstrijd BK Rally uitgesteld

De TAC Rally, de derde wedstrijd van het BK rally, die op zaterdag 10 april in Tielt zou plaatsvinden, is uitgesteld. De organisator maakte het nieuws zondag bekend. Na de rally van Spa is de TAC rally de tweede wedstrijd die wordt uitgesteld omwille van de impact van het coronavirus.

De beslissing om de TAC rally nu al uit te stellen werd deze ochtend genomen. "We hebben daar drie goede redenen voor" zegt organisator Boudewijn Baertsoen. "Ook al valt 10 april na de aangekondigde deadline van einde maart, gezondheid gaat voor alles. We kunnen het niet maken om dat weekend vijf noodartsen en een twintigtal verplegers en vrijwilligers in te zetten voor een rally.

Een tweede reden is dat we met deze afgelasting een verdere verspreiding van het virus willen tegengaan. Als organisatie zitten we op dit moment in de eindfase van de voorbereiding. Om verdere onkosten te voorkomen en mogelijks grotere verliezen te vermijden, wachten we niet af om een beslissing te nemen."

De Tieltse Automobiel Club is al in gesprek met de RACB, de collega's van de SPA-Rally en de promotor van het Belgisch kampioenschap om een andere datum op de kalender te kunnen innemen.