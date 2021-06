Tien op een rij voor BCO

In de vierde wedstrijd van de finale versloegen ze Bergen met 62-69 waardoor de stand in deze finale, die naar een best-of-five gespeeld werd, op een onoverbrugbare 1-3 in het voordeel van de Kustploeg kwam. Oostende kwam pas maandag op een 1-2 voorsprong, na een 74-68 zege. Vorige week startte de titelverdediger met een 68-65 zege, afgelopen zaterdag was Bergen in eigen zaal met 71-59 te sterk.

Bergen begon woensdag goed aan de wedstrijd, maar het was de regerende landskampioen die het eerste kwart na verloop van tijd naar zijn hand zette. Onder leiding van een sterke Schwartz stond Oostende 14-18 voor na de eerste tien minuten. Bergen was echter niet onder de indruk. In een evenwichtig tweede kwart, waarin het verschil nooit meer dan vijf punten bedroeg, kwam de ploeg van coach Bosnic terug tot 33-34 (14-18, 19-16).

Meer doorzetting

Na de rust drukte Oostende zijn wil iets meer door. Schwartz ging door op zijn elan en zorgde ervoor dat de kustploeg een kloof van zeven punten sloeg na het derde kwart: 45-52. Maar de ploeg uit Henegouwen gaf zich niet gewonnen. In het vierde en laatste kwart knokte Bergen zich, dankzij een sterke Smith, terug in de wedstrijd en kwam terug tot 60-61. Oostende liet zich echter niet verrassen en drukte in de laatste minuten nog is extra door. Het won de wedstrijd, en een tiende titel op rij, met 62-69 (12-18, 17-17).

Schwartz werd topscoorder met 20 punten, 5 rebounds en 2 assists. Eerder dit seizoen kroonde Oostende zich al tot Bekerwinnaar. Bergen maakte jacht op zijn eerste titel. Drie keer eerder speelden de Henegouwers de finale. Daarin bleek twee keer Oostende (2006 en 2013) en één keer Charleroi (2009) te sterk.