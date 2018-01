Op 1 januari 2019 bestaat de opleidingsploeg van de Vlaamse Overheid 25 jaar, en in al die tijd is de opdracht dezelfde gebleven. Jonge renners opleiden tot volwaardige profs. In de ploeg zitten dit jaar niet minder dan tien West-Vlamingen. Ze komen allemaal aan bod in een reportage van Jeroen Sap.