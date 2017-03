Tifo van 250 m2 voor Tom Boonen

In het najaar van 2016 kondigde Tom Boonen zijn pensioen als wielrenner aan. Zondag rijdt hij zijn laatste Ronde van Vlaanderen. Unilin, sponsor van wielerploeg Quick-Step Floors, laat Tom zijn laatste Ronde niet ongemerkt voorbijgaan.

Met het afscheid van Boonen in zicht, brengen de medewerkers van Unilin een spectaculair eerbetoon aan hun held. “500 collega’s vormen een enorme tifo in Kluisbergen: een ‘levende’ banner, bestaand uit panelen waarop Toms afbeelding en de boodschap ‘Quick-Step thanks Tom’ prijken”, zegt Sophie Hautekeete van Unilin.

De tifo is ongeveer 250 m² groot. Quick-Step verdeelt bovendien ‘Tom-maskers’ die de fans ook volgende week tijdens Parijs-Roubaix kunnen dragen om hem te danken voor alles wat hij in de afgelopen 15 jaar heeft betekend voor de wielersport.