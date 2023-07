Tijdens Seven Hills Challenge proeven jonge renners van 7 wielerdisciplines

Hoe krijgen we meer jongens en meisjes aan het wielrennen? In Kemmel proberen ze daar een antwoord op te geven met de Seven Hills Challenge. Gemengde teams van drie jongens en drie meisjes kunnen er proeven van zeven verschillende wielerdisciplines.

De Seven Hills challenge, een knipoog naar de heuvels rond Kemmel, haalt de mosterd in Frankrijk, waar ze al jaren de journée de la jeunesse organiseren, multidisciplinaire wielerevenementen. Eli Declercq, Seven Hills Callenge: "Wij vinden dat het in een gewone wegwedstrijd soms moeilijk is voor iedereen om fun en plezier te beleven aan het fietsen. We willen jongens en meisjes inspireren om te proeven van verschillende disciplines. Geef het niet op aan 17, je kunt misschien een topmountainbiker worden."

De teams bestaan uit drie jongens en drie meisjes, die sommige disciplines samen moeten afwerken. Milan Hanne: "Ik denk wel dat er bij de meisjes een beetje angst zit, zeker omdat de ploegentijdrit samen is met de jongens. Dat gaat wel lukken. Ik zal wel zeggen aan de jongens dat ze hen moeten helpen en ondersteunen. Dat komt wel in orde."

Als beloning mogen de winnaars van de Sven Hills Challenge zondag mee op het podium met de profs van Kemmel Koerse.