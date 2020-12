Tim Declercq pakt derde trofee op rij als "Helper van het Jaar"

Daarmee evenaart de 31-jarige West-Vlaming van Deceuninck-Quick.Step het record van ploegmaat Iljo Keisse, die de 'Kristallen Zweetdruppel' won in 2014, 2015 en 2016.

Met bijna 43% van de stemmen haalde Declercq het nipt voor een andere ploegmaat, Dries Devenyns (39,5%). Jonas Rickaert (6,7%) werd derde. In totaal brachten 16.743 mensen hun stem uit.

(lees verder onder de foto)

Declercq sloofde zich tijdens het afgelopen seizoen uit op alle terreinen en voor alle kopmannen binnen het team. Voor Evenepoel in de Algarve, voor Alaphilippe en Bennett in de Tour en voor Sénéchal, Asgreen en 'moatje' Lampaert in de Vlaamse klassiekers. En ook een beetje voor zichzelf, want hij scoorde mooie ereplaatsen in de Omloop (5de), Le Samyn (9de) en de Men Classic Brugge-De Panne (2de).

"Mooiste Zweetdruppel van de drie"

"Ik ben superblij met deze trofee", aldus Declercq. "Al komt hij wel wat onverwacht. Ik dacht eerder aan Devenyns, Serry of Rickaert als mogelijke winnaars. Net omdat de tegenstand zo groot en zo sterk was, is dit mijn mooiste Zweetdruppel van de drie. Keisse evenaren, doet wel iets. Toen ik bij Deceuninck-Quick.Step kwam, was Iljo de man naar wie ik opkeek. Ik wilde het werk doen dat hij deed."

Declercq noemt de Tour een persoonlijk hoogtepunt van 2020. "De groene trui met Sam Bennett was een groot doel. In de bergen was het zoeken naar een tempo dat hoog genoeg lag en dat hij toch nog kon volgen, want de tijdslimieten waren scherp. Ik vond het ook plezant dat ik dit jaar een paar keer zélf een finale heb kunnen rijden in de klassiekers. Dat zou ik graag vaker doen."

Zíjn definitie van de ultieme helper? "Iemand die het ploegbelang altijd boven zijn individueel belang zet. Iemand die zich volledig wegcijfert. (lacht) Ik denk wel dat ik voldoe aan dat profiel."