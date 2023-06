Tim Declercq rijdt zondag echte thuiswedstrijd 'Drie keer Kemmel maakt groot verschil'

Yves Lampaert kwam het delirium nabij toen hij in Ingelmunster het BK tijdrijden won, en misschien kan hij dat zondag nog eens overdoen. Samen met zijn boezemvriend Tim Declercq, die zondag in Izegem een echte thuiswedstrijd rijdt.

Tim Declercq kent dus de weg in Izegem op zijn duim. 34 jaar geleden zag hij hier het levenslicht, zondag mag hij hier het Belgisch kampioenschap rijden. Tim Declercq: "Dat is echt wel iets uniek. Ik ben blij dat ik dat nog mag meemaken in mijn carrière. Ik word er voortdurend over aangesproken, dat wel, maar dat is wel plezant. Er is altijd wel iets van opbouw richting BK, maar nu is het toch wel iets intenser dan anders."

Het parcours brengt het peloton eerst naar het Heuvelland, en daar kan de sleutel liggen. "Die Kemmel wordt nu drie keer beklommen. Dat maakt echt wel een heel groot verschil. Als het een of twee keer is, is de kans groter dat het weer samenkomt. Drie keer is toch pittig, en het komt kort na elkaar. Ik denk dat het een speciale koers kan worden. Het zal zaak worden om na de derde keer Kemmel te zien hoe het zit."

"Wapens voor elk scenario"

Soudal-Quick.Step heeft wapens voor elk scenario. "Ja, dat is wel een verschil met andere jaren. Tim Merlier is er nu bij gekomen. Remco zal er ook wel staan, en ook Yves zal een speciale rol krijgen binnen de ploeg."

Yves Lampaert laat het BK tijdrijden vandaag zelfs schieten om zondag optimaal aan de start te kunnen komen. "Onder andere daarvoor. Ook omdat het niet zo gemakkelijk is qua trainingsopbouw. Als je dat BK tijdrijden erbij neemt, is dat een week met heel weinig volume. Dat betaal je niet in het begin, maar als de Tour vordert, betaal je dat misschien wel. Ik den dat het op zich een wijze beslissing is. Het is ook maar een keer in zijn carrière dat er een BK op de weg door eigen gemeente komt. Ik begrijp dat zeker en vast."

Misschien volgt er dan weer een feestje zoals op die zestiende juni twee jaar geleden.