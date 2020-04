Tim Declercq verkozen tot beste knecht

Cyclingnews vroeg de profrenners om niet alleen de beste knecht in de eigen rangen aan te duiden, maar ook (anoniem) de meest waardevolle helper van het hele peloton te verkiezen. Coureurs mochten hierbij niet op een eigen teamgenoot stemmen. Declercq kreeg als winnaar 29 stemmen achter zijn naam. El Tractor bleef zo nipt Rowe (27 stemmen) en zijn Deense ploeggenoot Michael Mørkøv (13 stemmen) voor. Langs Belgische zijde konden Iljo Keisse (Deceuninck-Quick-Step) en Thomas De Gendt (Lotto Soudal) nog respectievelijk zes en drie stemmers overtuigen.

Alle teams kregen dus ook de vraag om binnen de eigen gelederen de betrouwbaarste knecht te verkiezen. Bij Deceuninck-Quick-Step trok Declercq weinig verrassend aan het langste eind. De renners van Lotto Soudal gaven de titel aan Nikolas Maes.

Pro riders vote Tim Declercq as Best Domestique in the Worldhttps://t.co/JgUfSueZpj pic.twitter.com/5IG2bopf8G

— Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) April 5, 2020