Tim Declercq verlengt bij Quick-step

De 28-jarige Declercq is bij het team van Patrick Lefevere nog maar aan zijn eerste seizoen bezig, maar kon daarin meteen iedereen overtuigen. Momenteel rijdt hij in Spanje in de Vuelta zijn eerste grote wielerronde.

"Het was een droom om voor Quick-Step Floors te rijden", vertelde Declercq. "Toen Patrick mij vorig jaar contacteerde en mij een contract aanbood, was dat een droom die uitkwam. Het voelt geweldig om mijn contract nu met twee jaar te verlengen. De ploeg is tevreden met mijn werk en ik ben erg blij met mijn rol hier en iedereen binnen de ploeg. Iedereen kent elkaar hier, dat zorgt voor een goede sfeer. Het laat je jezelf thuis voelen en brengt succes in de eendagskoersen en grote ronden."