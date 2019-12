Tim Declercq voor het tweede jaar op rij beste helper

Declercq kreeg de 'Kristallen Zweetdruppel' na een online-stemming. Hij haalde het voor Laurens De Plus. Declercq reed afgelopen seizoen voor het eerst het wereldkampioenschap en reed zich uit de naad voor z'n ploeg Deceuninck-Quick Step, ondermeer in het voorjaar en in de Ronde van Spanje. Daar had hij een groot aandeel in de 2 ritzeges van Philippe Gilbert. Remco Evenepoel, ook al Deceuninck-Quick Step haalde de Kristallen Fiets binnen, dat is de prijs voor de beste Belgische renner van het afgelopen jaar. Ploegleider Patrick Lefevere maakte het feest voor 'The Wolfpack' compleet. Hij werd verkozen tot beste ploegleider.