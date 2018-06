Tim Merlier de snelste in Ruddervoorde Koerse

Tim Merlier (Willems Veranda's-Crelan) heeft de 63ste editie van de Sint-Elooisprijs gewonnen. In Ruddervoorde Koerse kwam hij als eerste over de meet voor Stijn Steels en Nikolas Maes.

Meer dan 150 renners gingen in Ruddervoorde op zoek naar een opvolger voor Mathieu Van der Poel en Lawrence Naesen. Er werd 170 kilometer gereden over 16 ronden in en rond Ruddervoorde.

