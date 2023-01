Tim Merlier de sterkste in Zonnebeke

Tot halfweg cross bleef het een gesloten veldslag. Ryan Kamp probeerde het een paar keer open te breken, maar werd telkens bijgehaald door de achtervolgers. Ook Tim Merlier trok een paar keer ten aanval, maar dat liep aanvankelijk op niks uit.

HALFWEG CROSS MEER ACTIE

Opnieuw Kamp en Merlier zorgen halfweg cross voor meer actie met enkele korte versnellingen, maar de kopgroep bleef intact. Tot in het slotkwartier de race in het veld volledig openbrak. Net voor het ingaan van de slotronde was het Merlier die afstand nam van de rest. Hij vatte de laatste ronde aan met een voorgift van 15 seconden op het viertal Baestaens, Belmans, Kamp en Van der Poel. Merlier kwam niet meer in de problemen en volgt Mathieu van der Poel op als winnaar van de Kasteelcross. De Nederlander mocht er in 2020 het zegegebaar maken. In 2021 en 2022 was er geen editie door de coronapandemie.

In de strijd voor de tweede plaats was Kamp sterker dan zijn landgenoot David van der Poel.