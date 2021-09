Tim Merlier sprint naar tweede ritzege

De 28-jarige Merlier haalde het na 166,1 km tussen Aalter en Ardooie in een massaspurt voor de Deen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) en de Nederlander Danny van Poppel (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

Voor Merlier is het zijn tweede dagzege deze week. Hij won eerder al de eerste etappe in het Nederlandse Dokkum. In het algemene klassement blijft Stefan Bissegger, dinsdag winnaar van de tijdrit in het Nederlandse Lelystad, de leider.

Drie renners kleurden de rit met een lange ontsnapping. Net als woensdag koos Arjen Livyns (Bingoal-Pauwels Sauzen) voor het offensief. Hij kreeg Thomas Sprengers (Sport-Vlaanderen Baloise) en de Nieuw-Zeelander Sam Bewley (Team BikeExchange) mee. Zij ontsnapten na goed 10 km en verzamelden bijna drie minuten voorsprong. Op ruim 40 km van de streep werden ze gegrepen.

Na een spervuur aan nieuwe aanvallen leken Rune Herregodts (Sport Vlaanderen - Baloise) en de Fransman Julien Duval (AG2R Citroën) wat ruimte te krijgen, maar 23 km voor de meet volgde een nieuwe hergroepering. Daarna hielden de sprintersploegen de controle richting aankomst.