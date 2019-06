Tim Merlier wint Elfstedenronde

In Brugge zorgden Jimmy Janssens, Benjamin Declercq, Lionel Taminiaux, Niels De Rooze, Luuc Bugter en Daan Hoeyberghs voor de traditionele vroege vlucht. Laatstgenoemde liet zich echter snel uitzakken en zo konden de vijf een maximale voorsprong uitbouwen van zowat 4 minuten. Die vluchters mochten de vier plaatselijke ronden, van elk 15 kilometer, op en rond de Buitenkruisvest aansnijden met een voorsprong van 40 seconden op een groepje met negen renners. Daar maakte Bruggeling Jens Keukeleire deel van uit samen met Fabio Jakobsen, Kenneth Vanbilsen, Gianni Vermeersch, Jan-Willem van Schip, Bert De Backer, Baptiste Planckaert, Piotr Havik en Guillaume Seye. Met nog 56 kilometer voor de boeg smolten zij samen met de kopgroep waardoor er 14 renners voor de grote groep uitreden.

Net voor het ingaan van de op twee na laatste ronde versnelde Jan-Willem van Schip met Luuc Bugter. Achter hen smolt alles opnieuw samen. De renners van Deceuninck - Quick-Step controleerden van dan af de wedstrijd en hielden de twee Nederlanders die voor hun uitreden netjes in het vizier. Met nog zeven kilometer voor de boeg was weer alles te herdoen en ging het gas vol open. Op twee kilometer van de eindmeet sloegen onder meer Alfdan De Decker, Loïc Vliegen, Rasmus Wallin, Jim Aernouts, Rudy Barbier en Maxime Vantomme tegen de vlakte. Daardoor scheurde het peloton in twee en gingen we sprinten met een selecte kopgroep van zowat 50 man sterk. Zdenek Stybar trok de sprint aan voor Fabio Jakobsen, maar achter hen kwam Tim Merlier op volle snelheid. Hij stond zijn koppositie niet meer af en hield iedereen netjes achter hem.

Met Timothy Dupont als 4de en Baptiste Planckaert als 5de eindigden er twee West-Vlamingen in de top vijf. Op de erelijst volgt Merlier de Brit Adam Blythe op. In 2017 werd de eerste editie gewonnen door Wout van Aert, die net als Merlier uit het veldrijden komt.