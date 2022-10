Het Herfstcriterium in Oostrozebeke had vanmiddag een deelnemersveld om u tegen te zegen.

Het herfstcriterium is een haalbare afsluiter van het seizoen: 100 kilometer in Oostrozebeke. Al gauw vormde zich een kopgroep met Lampaert, Steels, Merlier en Segaert. In de spurt moest Lampaert het afleggen tegen Merlier. Het is de eerste zege zo voor hem in de Belgische driekleur.