Timothy Derijck in offside over degradatiestrijd: "Het moet ons lukken"

"Er zijn maar acht wedstrijden meer te spelen. Dan gaan we het moeten halen tegen een andere tegenstander. Het zal waarschijnlijk moeilijker zijn. Maar het moet ons lukken. Eén van de mooiste wedstrijden voor supporters en spelers is de derby straks tegen KVK. We hebben nu het momentum dat we niet vaak winnen maar we verliezen ook niet vaak. Qua organisatie staat het goed. Alleen nu is het moment dat we moeten aangrijpen om wedstrijden te winnen. En nu is dat een extra mooie wedstrijd", aldus Derijck over de derby Zulte Waregem - KV Kortrijk.

Zaterdag en zondag is het dan eindelijk weer koers. Bij ons met Kuurne-Brussel-Kuurne. Stijn Steels, gestopt als renner, kijkt in zijn glazen bol en schuift Lampaert vooruit:

"Ik ben er gisteren mee gaan trainen en hij kon mij al 'zeer' doen, dan zal hij wel in orde zijn denk ik. Hij was een beetje aan het 'knodderen' van snot, dus dat is altijd een goed teken bij Yves. En hij is altijd op niveau hé. In principe moet de Omloop hem net iets beter liggen omdat dat nog iets lastiger is. Maar hij zal wel in orde zijn", klinkt het.