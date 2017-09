Timothy Dupont stapt over naar Wanty-Groupe Gobert

Timothy Dupont rijdt deze winter niet meer voor Veranda’s Willems-Crelan. De spurter heeft een contract van twee jaar bij Wanty-Groupe Gobert getekend. Timothy Dupont was de zegekoning in 2016 met 15 overwinningen, 30 podiumplekken en 50 top 10-plaatsen.

Dit jaar won de renner uit Bredene al de GP Jef Scherens in de kleuren van Veranda's Willems-Crelan. De volgende twee jaar zal hij voor Wanty-Groupe Gobert rijden. Het gaat om de derde transfer van de ploeg, na Odd Christian Eiking en Boris Vallée. “Het is een mooie ploeg, die fraaie kansen heeft om opnieuw de Tour de France te betwisten. Ik ken ook het merendeel van de renners in de ploeg”, verklaart Dupont.

Volgens algemeen manager Jean-François Bourlart was het belangrijk om een goede spurter te vinden na het vertrek van Kenny Dehaes: “Een jaar geleden onderhandelden we al met Timothy. Na dit moeilijke seizoen heeft Nick Nuyens hem de kans gegeven om van ploeg te wisselen.”