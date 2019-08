Timothy Dupont tweede in Schaal Sels

Geen twee op twee voor Timothy Dupont (Wanty-Gobert) in de Schaal Sels. De West-Vlaming beet in een massasprint de tanden stuk op Attilio Viviani, de jongere broer van rassprinter Elia Viviani.

"Het was net niet en dat is jammer", reageerde Dupont. "Zeker na al het werk dat de ploeg voor mij gedaan heeft. Van bij de start controleerden zij de koers en zorgden ze er ook voor dat het zou uitdraaien op een massasprint. Ik heb het jammer genoeg niet kunnen afmaken. De laatste vluchters werden op het gepaste moment terug ingelopen en in de daaropvolgende sprint werd ik gevloerd door Viviani. Ik maakte een foutje door bij de passage aan de laatste bocht net iets te ver te zitten. Uit ervaring, vorig jaar won ik hier, wist ik dat ik voor die laatste curve moest aangaan. Nu kon ik dat niet en werd ik dus tweede."

In tegenstelling tot zijn broer is de 22-jarige Attilio Viviani een nobele onbekende. Ook Dupont kende hem niet. "Het sprinten zal bij de Viviani's in de genen zitten zeker? Ik moet toegeven dat hij echt wel snel is."

"Ik ben wel blij dat de organisatoren en de wedstrijdleiding na de eerste ronde naar onze grieven hebben geluisterd. Het parcours was echt te gevaarlijk. Er waren er al enkele valpartijen geweest. Nadat er enkele punten geschrapt waren, was de omloop een stuk veiliger."