Timothy Dupont verovert zilver in EK strandrace

Timothy Dupont uit Gistel heeft zilver gewonnen op het EK strandrace in het Franse Duinkerke. Bij de vrouwen was Veronique Florizoone goed voor brons.

De Nederlanders Coen Vermeltfoort en Tessa Neefjes reden naar goud. Vermeltfoort, vorig jaar nog goed voor EK-brons, trok in de lastige slotkilometer de titel naar zich toe vanuit een kopgroep van zeven renners. De Nederlander haalde het voor wegrenner Dupont en de Franse titelverdediger, Samuel Leroux. Thomas Joseph was de tweede Belg in de top tien, en dat op de zevende plaats.

In de vrouwenwedstrijd haalde Neefjes het voor landgenote Nina Kessler en Florizoone.