'Titel van hard werk en collectiviteit'

Niks dan glunderende gezichten bij de kersverse landskampioen. Dat kan moeilijk anders, als je een nieuw record vestigt met zeven opeenvolgende titels. "Deze titel danken we aan een heel jaar hard werken, en ons ongelooflijk collectief. We winnen vandaag zonder onze beste speler ! Dit moet zowat het beste seizoen ooit zijn van BC Oostende" legt Dario Gjergja het succes uit. MVP Jekiri springt zijn coach bij. "Ik had niet verwacht dat dit Oostende zo sterk zou zijn. We hangen ongelooflijk aan elkaar. Persoonlijk ben ik natuurlijk zeer blij met mijn verkiezing tot MVP van de finale. Ik ben hier enorm kunnen groeien, sinds ik uit de Turkse tweede klasse kom."

Dusan Djordjevic heeft een dergelijke finale nog nooit meegemaakt. "Dit is de eerste keer dat we geen enkele wedstrijd hebben verloren in de play-offs. Een driedubbele sweep, ongelooflijk." Jean-Marc Mwema had het over een perfecte reactie. "Ons dipje op het einde van de reguliere competitie (met dubbel verlies tegen Antwerp Giants, nvdr) kwam bij wijze van spreken net op tijd. En wij hebben daar in de play-offs perfect op gereageerd, met een sterke collectieve prestatie."

Het laatste woord is voor Jean Salumu, die afscheid neemt van Oostende. "Jammer dat ik in mijn laatste wedstrijd maar zoveel kon spelen, maar het ging echt niet meer." In het tweede kwart moest Salumu van het veld met een gehavende neus na een hard contact met Clark. "Gelukkig hadden ze mij blijkbaar niet nodig," kon er toch nog een lachje af. "Ik heb dan maar hevig gesupporterd, en vooral genoten. Ik vertrek hier met een goed gevoel."