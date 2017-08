Titelkandidaat Cercle slikt zeven goals in Leuven

De wedstrijd was bij de rust al gespeeld na doelpunten van Nikola Storm, Yannick Aguemon en oud-Cerclespeler Mathieu Maertens. Cercle Brugge was nergens en na de rust werd het meteen 4-0 via opnieuw Aguemon.

De 4-1 van Rodas Ramirez was amper een eerredder te noemen, want het werd nog 7-1 via het tweede doelpunt van Storm, en goals van Kenneth Schuermans en opnieuw Aguemon. Cercle Brugge verliest zo zijn leidersplaats aan Roeselare, dat vrijdagavond met 2-2 gelijkspeelde op bezoek bij Lierse. Roeselare heeft zeven punten, Cercle volg op de tweede plaats met zes punten. OHL staat op de vierde plaats met vier punten.

Een serieuze opdoffer voor Cercle dat zich deze zomer versterkte met maar liefst 21 spelers en dat na de financiële inbreng van AS Monaco ook zichzelf als titelkandidaat naar voor schoof.