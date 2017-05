Op de heenwedstrijden in de kwartfinales van de play-offs basketbal heeft titelverdediger Oostende gewonnen met 73-62 tegen Willebroek.

Oostende dankte Dusan Djordjevic (19 ptn) en Corey Walden (15) voor de winst. Ook hier stond de topscorer in het verliezende kamp. Wesley Major Channels liet 21 punten optekenen. Alleen in het derde kwart was Willebroek de evenknie van Oostende: 15-13, 20-16, 21-21, 17-12. De terugwedstrijden worden vrijdag gespeeld, eventuele belles zondag.