Titelverdediger Wyseure verkent WK-parcours Hoogerheide

Wyseure heeft vandaag het parcours verkend in Hoogerheide.

Absolute top

De wereldtitel in Fayetteville was nog een verrassing, maar Wyseure bewees dit seizoen dat hij tot de absolute top behoort bij de beloften. De Lichterveldenaar won in Hamme en Koksijde, en was zondag nog vierde in Besancon. Ook bij de juniores hebben we een grote medaillekandidaat met Belgisch kampioen Viktor Vandenberghe.

Bij de profs is het natuurlijk uitkijken naar Iserbyt en Vanthourenhout, naast Van Aert en Van der Poel.

We blikken morgen vrijdag in ons nieuws vooruit, onder andere ook met bondscoach Sven Vanthourenhout.