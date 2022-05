Titelviering van Club Brugge tot in de vroege uurtjes

Club schrijft geschiedenis met drie titels op rij. En wil er volgend jaar graag nog één bij. Alfred Schreuder, trainer Club Brugge: "Dit is prachtig. Super om het zo te mogen vieren met de fans. Daarom doe je het uiteindelijk ook. Om het succes dat je hebt te kunnen delen. Het is zeker ook het succes van de supporters."

Hans Vanaken: "Iedereen had veel sympathie voor Union. Wij uiteindelijk ook want wij waren de uitdager. We hebben er alles aan gedaan om hen van die titel te houden. Dat is ook gelukt. Het zou een mooi sprookje geweest zijn voor hen. We kunnen enkel 'chapeau' zeggen voor de manier waarop Union gespeeld heeft."

Alfred Schreuder: "We gaan nu natuurlijk wel feesten. Dan geven we een paar dagen vrij. Vrijdag en zaterdag gaan we trainen. En dan willen we zondag wel een goede wedstrijd op de mat leggen. Want we willen wel afsluiten met een overwinning thuis."

