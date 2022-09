Tobias Foss wint verrassend wereldkampioenschap tijdrijden voor Küng en Evenepoel, Lampaert knap negende

De Noor Tobias Foss is de nieuwe wereldkampioen tijdrijden. In het Australische Wollogong reed hij een fantastisch laatste deel. Aan de eerste twee tussenpunten was Küng de snelste. Remco Evenepoel snelde naar brons op negen seconden. Yves Lampaert eindigde knap negende op een lastig parcours...

De eerste richttijd aan de finish is voor thuisrijder Luke Plapp met 41'26" . Yves Lampaert is één van de eerste kleppers die iets voor zeven van het startpodium rolt. De Ingelmunstenaar zet meteen een goede tijd neer op Mount Ousley. Aan het eerste tussenpunt komt hij vijf seconden tekort om de beste tijd neer te zetten. Lampaert is amper 3 seconden trager dan Luke Plapp.

Tijdens de tweede passage op de Mount Ousley perst Lampaert er alles uit, dat levert hem de beste tijd op aan het tweede tussenpunt. Hij is 1 seconde sneller dan zijn voorganger Armirail. Lang staat zijn richttijd niet op de tabellen, want de Zwitserse Europese Kampioen Stefan Bissegger doet er al snel zeven seconden af.

Even virtueel wereldkampioen

Yves Lampaert rijdt nog een uitstekend derde deel. Aan de finish is de West-Vlaming 40 honderdsten sterker dan de Fransman Armirail. Lampaert is virtueel wereldkampioen. Opnieuw is het Bissegger die al snel onder de tijd van 'Lampie' duikt. Met nog heel wat kleppers op komst is een medaille dan al uitgesloten, maar het parcours is dan ook niet op maat van Lampaert.

Verrassende Küng

In de vierde en laatste golf wordt ontzettend hard gereden. Stefan Küng is verrassend de snelste aan het eerste tussenpunt. Evenepoel volgt op 60 honderdsten. Zes renners staan binnen de vier seconden: Küng, Evenepoel, Hayter, Foss, Ganna en Sheffield. Lampaert heeft de elfde beste tijd, net na Tadej Pogačar.

Ook aan tussenpunt twee is het de Zwitser Küng die voor verbazing zorgt. Hij heeft maar liefst 11 seconden voorsprong op Foss en 15 seconden op Evenepoel. Ganna moet daar al 40 seconden toegeven. Lampaert is tiende na het tweede tussenpunt.

Küng valt stil

Verrassing troef in het derde en laatste deel. Aan de finish geraakt Stefan Küng net niet onder de tijd van de Noor Tobias Foss. Ook Remco Evenepoel bleef negen seconden boven de tijd van Foss. Ganna zakte verder door het ijs en zo krijgen we een heel verrassende wereldkampioen: de 25-jarige Tobias Foss van Jumbo-Visma. Lampaert eindigt op een heel knappe negende plaats.