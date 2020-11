Tom Devriendt blijft bij Circus-Wanty Gobert-Tormans

De West-Vlaming Tom Devriendt maakt al zes jaar deel uit van Circus-Wanty Gobert-Tormans. De 29-jarige renner rijdt hoofdzakelijk in dienst van zijn kopmannen, maar behaalt regelmatig zelf ook een dichte ereplaats. In 2019 was Devriendt de snelste in de derde rit in de Ronde van Oostenrijk, nadat hij in 2017 ook al de Omloop van het Houtland op zijn naam schreef. Zo stond Devriendt in het korte voorjaar van 2020 twee keer op het podium, in de GP la Marseillaise (3e) en in de tweede rit in de Ster van Bessèges (3e). In Parijs-Nice toonde de West-Vlaming met een solo aanval van 170 kilometer dat hij klaar was voor het klassieke voorjaar, dat uiteindelijk niet heeft plaats gevonden.

Knieblessure

Een knieblessure en bijhorende operatie hielden de Otegemnaar twee en een halve maand van de fiets, waardoor ze hem dwarsboomden om in het tweede deel van het seizoen op zijn elan door te gaan. Nu hij volledig hersteld is, begint Tom Devriendt aan de voorbereiding van zijn zevende seizoen met Circus-Wanty Gobert. Devriendt: "Ik voel me enorm goed in dit team. De knechtenrol ligt me, en ik ben tevreden dat ik af en toe de vrijheid krijg om mijn eigen kans te gaan. Dit zal de komende jaren misschien veranderen, maar de kans om een grote ronde of andere mooie koersen te rijden is een fantastische compensatie. Het wordt niet vanzelfsprekend om een heel seizoen op het hoogste niveau te koersen, ik ben dus alvast beginnen trainen! »