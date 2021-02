De voormalige Belgische kampioen haalde het in de hoofdstad van Quinten Hermans, zaterdag de beste in Eeklo, en de verrassende Niels Vandeputte. Eli Iserbyt had aan een zesde plaats genoeg om voor het tweede jaar op rij de eindzege in de Trofee veldrijden veilig te stellen.

Volgend weekend staan enkel nog de cross in Sint-Niklaas (zaterdag) en de Sluitingsprijs in Oostmalle (zondag) op het programma.