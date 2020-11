Enkel de 10 Pro Basketball League clubs nemen eraan deel. Wat de play-in ronde betreft, werd de ultieme speeldatum voor de terugwedstrijden vastgelegd op woensdag 20 januari.

Een interessante match van de kwartfinales is die tussen FILOU Oostende en Telenet Giants Antwerp, waardoor ofwel de huidige kampioen Oostende of bekerhouder Antwerp al in de kwartfinale sneuvelt. De exacte datum is nog niet gekend, maar allicht gebeurt dat ten laatste in het weekend van 22 tot 24 januari.