Topfavoriet Jarno Bellens maakt het af in Koksijde

Jarno Bellens heeft zaterdagnamiddag in Koksijde de Belgische titel in het veldrijden bij de junioren veroverd.

Bellens plaatste zijn beslissende aanval in de voorlaatste ronde, toen liet hij zijn concurrenten Gerben Kuypers en Witse Meeussen achter zich. Meeussen pakte uiteindelijk het zilver, het brons ging naar Niels Vandeputte. Kuypers moest vrede nemen met de vierde stek.

"Ik heb een heel goed seizoen achter de rug, ik heb al zes keer kunnen winnen, en dan is er altijd wel wat druk als je op een Belgisch kampioenschap aan de start komt. Ik ben blij dat ik met de stress heb kunnen omgaan, al zaten de wedstrijdomstandigheden ook wel wat mee. Het was wel een harde cross, dat was eind vorig jaar op de Wereldbeker ook al het geval. Na de eerste ronde dacht ik dat het niets zou worden. Pas in de voorlaatste ronde toen ze een foutje maakten, kwam ik er helemaal door. Toen dacht ik: 'nu moet ik blijven gaan tot op de finish'."

Op de erelijst volgt hij Toon Vandebosch op. Voor Bellens was het zijn eerste veldrittitel. Bij de cruisers (U16) in het BMX'en werd hij eerder al wel eens Belgisch kampioen. "Ik kan het nog niet echt geloven. Ik denk dat het pas zal doorsijpelen als ik straks bij mijn ouders en vrienden ben. Ook tijdens de cross was ik helemaal niet zeker van de zege. Pas in de laatste vijftig meter, op de rechte lijn, wist ik dat het binnen was. Fantastisch gevoel!"

Bekijk ook