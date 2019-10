Topper Club Brugge - Standard levert geen winnaar op

Na ruim vier minuten werd het Jan Breydelstadion muisstil. Bastien omspeelde Mata en duwde het leer voorbij Mignolet: 0-1. Club Brugge kon Standard-doelman Bodart geen enkele keer bedreigen in de eerste helft. Aan de overzijde was Oulare tegen zijn ex-ploeg tweemaal dichtbij de 0-2.

Twee minuten ver in de tweede helft kwam blauw-zwart langszij. Invaller Balanta bereikte Vormer met een knappe boogbal. De aanvoerder bracht in één tijd voor doel, waar Okereke zijn eerste competitietreffer sinds 10 augustus tegen de touwen joeg. Voorbij het uur legde Diagne van ver aan, Bodart duwde de bal in hoekschop. Ook Diatta vuurde even later een afstandsschot af, zijn poging ging nipt over. De voor Oulare ingevallen Avenatti krulde de bal in de draai net naast de kooi van Mignolet. Geen van beide teams had nog een slotoffensief in petto. Het in de competitie nog ongeslagen Club Brugge speelde zo voor de derde keer dit seizoen gelijk. In de stand behoudt koploper Club Brugge (27 ptn) een voorsprong van drie punten op eerste achtervolger Standard (24). De Bruggelingen hebben één wedstrijd minder gespeeld dan de Rouches.