Topper Lauwe-Zwevezele eindigt op 1-1

Het duel tussen Lauwe en Zwevezele was er een tussen de nummers 2 en 1 in de rangschikking. Het verschil tussen beide ploegen is drie punten. Aan de rust stond het 0-0 na een gelijkopgaande eerste helft. In de tweede helft drukte Zwevezele de thuisploeg naar achteren. Op een hoekschop bleef de bal hangen in het strafschopgebied. Davy Ghekiere profiteerde om de 0-1 te scoren. Lauwe moest dan naar voren, wat Zwevezele ruimte gaf om te counteren. Maar de bezoekers benutten de kansen niet. Lauwe had nog een slotoffensief in huis. Invaller Tom Hillewaere hield de titelkansen gaaf en scoorde enkele minuten voor affluiten de gelijkmaker. Eindstand: 1-1.

Zwevezele blijft met nog vier wedstrijden te spelen leider, Wingene volgt nu op twee punten en Lauwe is derde met drie punten achterstand.