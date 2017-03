Toppers kruisen de degens in jubileumeditie E3 Harelbeke

De E3 Harelbeke is vandaag 60 jaar jong. De wedstrijd is een blauwdruk van die van vorig jaar en dat betekent 206,1 kilometer koers: Sagan, Van Avermaet, Boonen, Kristoff en Degenkolb nemen in Harelbeke de start voor wat door velen omschreven wordt als de 'mini-Ronde van Vlaanderen'.

Na het startsein aan de Stasegemsteenweg in Harelbeke, om 12u15, gaat het richting Mater waar na 30 kilometer koers met de Kattenberg de eerste helling van de dag volgt. Na de tweede beklimming, La Houppe, stapelen de hellingen zoals de Taaienberg, Eikenberg, Paterberg en Oude Kwaremont elkaar zeer snel op. De kans op een zeer gebalde finale behoort dan ook tot de mogelijkheden, één die zelfs kan ingaan de laatste 85 kilometer voor de finish.

Naast de vijftien hellingen staan er ook 16 kilometer kasseien op het menu. De organisatoren trokken het aantal wedstrijdkilometers vorig jaar al gevoelig naar beneden en daar houden zo ook in hun jubileumeditie aan. De laatste helling van de dag, de Tiegemberg, situeert zich op 20 kilometer van de finish. Op de Stasegemsteenweg kennen we omstreeks 17u10 de opvolger van de Pool Michal Kwiatkowski die het toen haalde van Peter Sagan en Ian Stannard.

De recente winnaar van Milaan-Sanremo bedankt echter voor Harelbeke en focust zich op het Waalse programma. Zijn teamgenoot bij Sky Ian Stannard is wel present net als Luke Rowe. Wereldkampioen Peter Sagan, in 2015 nog winnaar van de E3, is eveneens van de partij. Wat betreft ex-winnaars speldt Tom Boonen het rugnummer 11 op. De afscheidnemende Boonen zegevierde in 2004, 2005, 2006, 2007 en 2012 en werd in 2009 en 2010 telkens tweede. Boonen is kopman binnen Quick-Step Floors dat ook nog uitpakt met Belgisch kampioen Philippe Gilbert en Yves Lampaert, die woensdag nog Dwars door Vlaanderen won.

Lotto Soudal doet het met onder andere Tiesj Benoot, Jasper De Buyst en Moreno Hofland. Greg Van Avermaet is dé man binnen BMC en John Degenkolb is één van de speerpunten binnen Trek-Segafredo. Ook Alexander Kristoff is aanwezig en dan is er ook nog Sep Vanmarcke. De vraag is of hij na het nodige blessureleed stilaan terug de oude wordt, want de afspraak met de Ronde van Vlaanderen volgt al op het einde van volgende week.