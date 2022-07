Topschutter Meesseman stuwt Chicago naar winst

Emma Meesseman ontpopte zich zaterdagnacht met 23 punten tot medetopschutter van Chicago Sky in hun overwinning in de basketcompetitie WNBA. Haar ploeg haalde de bovenhand tegen de Dallas Wings.

Chicago Sky heeft zaterdag voor de negentiende keer dit seizoen in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie WNBA de zege behaald. Het team van Emma Meesseman en Julie Allemand won in het College Park Center van Arlington (Texas) tegen de Dallas Wings met 89-81 en blijft aan de leiding in de stand.

Meesseman was goed voor 23 punten en kroonde zich zo, samen met Kahleah Copper, tot productiefste speelster van Chicago. De West-Vlaamse deelde ook zeven assists uit en benutte acht rebounds. Allemand, voor het eerst dit seizoen in de basis, nam twee punten, acht assists en een rebound voor haar rekening. Chicago maakte vooral in een sterk slotkwart (30-16) het verschil.

Chicago, met ook Ann Wauters als assistente in de trainersstaf, staat in de stand aan kop met negentien zeges tegen zes nederlagen, voor de Las Vegas Aces (17-7). Woensdag volgt voor de titelverdediger de volgende opdracht met een thuisduel in de Wintrust Arena tegen Seattle Storm.