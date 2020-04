Topspits Edin Dzeko veilt truitje voor KV Oostende

Van hulp uit onverwachte hoek gesproken voor het noodlijnde KV Oostende: Edin Dzeko, actief bij AS Roma, veilt het shirt waarmee hij in de Europea League speelde tegen KAA Gent.

KV Oostende heeft het al even financieel moeilijk. Eerder sprongen al verschillende ex-spelers in de bres voor de kustploeg, maar nu doet dus ook de Bosnische topspits Edin Dzeko een duit in het zakje. Hij en KVO-hoofdcoach Adnan Custovic zijn landgenoten en kennen elkaar persoonlijk.

Dzeko tekende het shirt ook met 'For KVO' en zijn handtekening. Bieden kan via eBay.