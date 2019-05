Toptransfer voor Hermes Oostende

Angie is een 1m87 grote middenspeelster die in België eerder voor Gooik, Gent en Charleroi speelde. Daarna werd ze een volleyballende globetrotter die 13 jaar in het buitenland speelde (Spanje, Italië, Oekraïne, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland). Ze speelde 64 interlands voor ons nationaal team, de Yellow Tigers.

Daarmee is het middencompartiment van Hermes compleet na de eerdere transfer van de 18-jarige Nederlandse Maureen Van der Woude. Angie en Maureen vervangen Celine Platteeuw en Lynn Blenckers. Sofie Van Acker is de blijver in het Hermes middencompartiment. Hiermee telt de kern van Hermes voor volgend seizoen reeds 11 speelsters.

Hermes is nu enkel nog op zoek naar een receptie-hoekspeelster ter vervanging van Lise De Valkeneer die naar Charleroi trekt.