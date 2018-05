Topturners zakken af naar Izegem voor Belgisch kampioenschap

Aan de brug met ongelijke leggers, het toestel waarop de 18-jarige Nina Derwael ( (Sta Paraat Hasselt) Europees kampioene is en op het WK brons veroverde, verbeterde ze met 15.350 punten haar persoonlijk record. Voor Derwael, in 2015 Belgisch kampioene bij de junioren, is het de eerste nationale titel bij de senioren. In totaal verzamelde ze 53.050 punten. Kuavita (Silok Deurne) bleef met 82,650 punten Jimmy Verbaeys (Blauwput Omnisport/81.150) en Maxime Gentges (FfG/80.800) voor.

Van West-Vlaamse zijde was het uitkijken naar Jade Vansteenkiste van thuisclub Gym Izegem en Ward Claeys van Vaste Vuist Lauwe. Op de balk maakte de 14-jarige Vansteenkiste nog iets te veel foutjes, die haar uiteindelijk een podiumplaats zullen kosten. Na een sterke grondoefening en 13.300 punten op de sprong eindigde ze uiteindelijk op een verdienstelijke zesde plaats. De 17-jarige Claeys liet amper steken vallen en haalde danzkij een erg sterke routine en straffe passage op het paard met bogen de Belgische titel binnen.