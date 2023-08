Topzeilers uit Australië aan het trainen in Oostende

In Oostende zijn topzeilers uit Australië aan het trainen voor het WK in het Nederlandse Scheveningen van volgende week. Het Australische team leert hier de stroming en de golven in de Noordzee kennen.

Hun Nederlandse coach woonde jarenlang in Bredene en dus was dat snel geregeld. Carolijn Brouwer, coach Australisch Zeilteam: "Wat vooral voor ons interessant is, is de stroming. In Australië hebben we vooral het getijdenverschil maar met stroming hebben we in Australië weinig mee te maken. Dat is een goeie trainingsplek waar wij veel van kunnen leren."

Darren Bundock, trainer Australisch zeilteam: "Dit wereldkampioenschap is erg belangrijk voor de Olympische kwalificatie. Ons doel is om ons land te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs. We moeten in de top negen eindigen."

Ostend Sailing is gevleid dat de Australiërs bij hen komen trainen. De club wil op de Oosteroever een topsportcentrum uitbouwen voor zeilers en andere watersporters.