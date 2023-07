Topzeilers uit heel wat landen aan de slag in Nieuwpoort

De Nieuwpoortse jachtclubs ontvangen ook Olympische teams die trainen voor het WK straks in Scheveningen. Zowel in de haven als op zee is er veel te zien.

Maarten Desloovere, Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort: "Er is een WK in Scheveningen in augustus waar alle toppers aan meedoen. En al die topteams zoeken een plaats om te zeilen in dezelfde omstandigheden. Zo zijn er in Nieuwpoort heel wat teams aan de slag. Teams uit Japan, Thailand. Er komen ook nog Amerikanen. Ook de Noren zijn aan het trainen."

(lees verder onder de foto)

Er is ook het Wereldkampioenschap Kadet. "Dat zijn inderdaad zeer jonge kinderen. Daar zitten er tussen van 8 jaar of jonger omdat ze zo licht moeten zijn. Het zijn ook heel kleine bootjes. Daar zitten kinderen bij van Australië, Tsjechië, van Polen die allemaal hier komen varen."

De jonge zeilers zitten hier in Nieuwpoort nog tot en met vrijdag op het water. Voor wie op de kade blijft: ook de komende weken is hier nog veel te zien.