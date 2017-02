Knokke start als torenhoge favoriet aan de match. En die favorietenrol vertaalt zich niet alleen in snel en vlot combinatiespel maar vooral in kansen. De 0-1 komt van Serpieters, misschien wel de mooiste goal van de speeldag. Na de rust is het opnieuw Serpieters die de 0-2 binnenkopt. Ook in de 2de helft blijft het voetballend overwicht van Knokke bijzonder groot en volgen er nog vier goals.