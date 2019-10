Torhout knokt zich naar eerste zege

In de derde amateursklasse heeft Torhout KM eindelijk de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Torhout legde Wolvertem met 2-1 over de knie.

Na vijf nederlagen en twee gelijke spelen was het gisterenavond eindelijk prijs voor Torhout. Met respectievelijk twee kansen voor Torhout en ééntje voor Wolvertem was de thuisploeg winnaar op punten in de eerste helft. Toch kon geen van beide ploegen tevreden zijn over het geleverde spel.

Na de pauze kwam Wolvertem op voorsprong vanop de stip. Het sein voor Torhout om het geweer van schouder te veranderen. Gianni Vanhaecke heeft vier pogingen nodig, maar maakt toch de gelijkmaker. Even later komt de thuisploeg op voorsprong na een penaltydoelpunt van Frederik Declercq. Torhout wint met 2-1.