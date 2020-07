Torhout schrapt evenementen na corona-opstoot

Ook kleedkamers en douches van sportaccommodaties mogen niet meer gebruikt worden, trainingen mogen wel nog doorgaan. KM Torhout heeft ook verbod gekregen om op 2 augustus het tornooi met Zwevezele en Gullegem te laten doorgaan. De oefenwedstrijd van 30 juli op het terrein van Excelsior Zedelgem gaat voorlopig wel nog door. Het jeugdvoetbalkamp van de KM jeugdwerking eind juli mag wel doorgaan, maar dan zonder de afsluitende pinanticup. Op 3 augustus wordt de situatie opnieuw bekeken.

Ook de wielerwedstrijd op de wijkMaria Assumpta die op 2 augustus zou gereden worden, kan niet doorgaan en ook het Ruitertornooi van KLRV Sint-Rembert Torhout van 3 augustus wordt afgelast. Daarnaast worden nog een aantal kleinere evenementen geschrapt.

Besmettingen gezakt, maar Torhout speelt op safe

De drastische maatregel komt er omdat het aantal besmettingen de laatste dagen gestegen is. Eergisteren noteerden ze in Torhout 83 besmettingen per 100.000 inwoners. Gisteren zakte dat cijfer naar 76, maar toch neemt het gemeentebestuur het zekere voor het onzekere en schrapt het alle geplande evenementen tot en met 3 augustus.