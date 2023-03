In tweede amateur stond de affiche Torhout – KRC Gent op het programma. Met Gent, het nummer 5 in het klassement, kreeg groen-zwart geen makkelijke tegenstander voor de kiezen.

Al na 20 seconden werd de thuisploeg wakker geschud nadat Triest de 0-1 over doel trapte. Beide teams creëerden kansen in de eerste helft, maar het was de thuisploeg die op voorsprong kwam. Bjarne Cardon werkte een vrije tap tegen de touwen en scoorde later nog de 2-0. Kapitein Tailleu zette met een knappe volley de 0-3 op het scorebord. Het werd uiteindelijk nog 4-0.

Torhout pakte zo een duidelijke overwinning en dat opnieuw tegen een ploeg uit de top 5.