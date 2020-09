Torhoutse club screent tennistalenten

Tennisclub De Koddaert uit Torhout werkt sinds kort aan een uniek jeugdproject. In samenwerking met David Bombeke, medisch coördinator bij Club Brugge, proberen ze om tennistalenten via screening zo professioneel mogelijk te begeleiden.

Tennis is een zeer explosieve sport. Zowel de spieren als de gewrichten krijgen het erg zwaar te verduren. Blessures zijn dan ook nooit veraf. Een goeie screening is hier zeker op z’n plaats.

Uitvoerige screening o.l.v. David Bombeke

De toekomstige tennistoppers worden in de Torhoutse tennisclub De Koddaert dan ook uitvoerig getest. Op technisch en mentaal vlak natuurlijk, maar David Bombeke en z’n gespecialiseerd kinesistenteam screenen ook op kracht, wendbaarheid, snelheid, recuperatievermogen en lenigheid.

Trainingsprogramma op maat

Op basis van de testresultaten krijgen de tennissers een trainingsprogramma op maat. Op die manier wil de Koddaert tennistalenten een betere kans op slagen geven in het internationale circuit. Daarna is het afwachten of we een opvolger krijgen voor Xavier Malisse of David Goffin.